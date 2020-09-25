أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل والده العاشرة بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان أحمد السقا ذكرى وفاة والده المخرج الكبير الراحل، صلاح السقا، العاشرة، الموافقة اليوم.

ونشر السقا صورة تجمعه بوالده، وأخرى بأبنائه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " كل أب لازم يعرف إن ابنه هيتعلم من أفعاله مَش من كلامه، النهارده الذكرى العاشرة لأبويا الله يرحمه، أسالكم الفاتحة، الله يرحمك يا أبويا و يا رب أعلم أولادي زي ما انت علمتني".

صلاح

السقا مخرج مسرحي مصري، رائد فن تحريك العرائس، رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 2010.