أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل والده العاشرة بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيا الفنان أحمد السقا ذكرى وفاة والده المخرج الكبير الراحل، صلاح السقا، العاشرة، الموافقة اليوم.
ونشر السقا صورة تجمعه بوالده، وأخرى بأبنائه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " كل أب لازم يعرف إن ابنه هيتعلم من أفعاله مَش من كلامه، النهارده الذكرى العاشرة لأبويا الله يرحمه، أسالكم الفاتحة، الله يرحمك يا أبويا و يا رب أعلم أولادي زي ما انت علمتني".
صلاح
السقا مخرج مسرحي مصري، رائد فن تحريك العرائس، رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 2010.
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