تراند اليوم : شاهد.. عاهة في وجه نادين نجيم بسبب انفجار بيروت

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها بدون ماكياج، وآثار الجروح تبدو على وجهها بشكل ملحوظ، جراء إصابتها في انفجار مرفأ بيروت خلال الفترة الأخيرة.

وعلقت نادين نجيم، على الصورة قائلة: «شكرًا يارب على كل شئ وأنا ممتنة كتير وإيجابية كتير، بعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله، لأنه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتب لنا عمر».

وكانت نادين نسيب نجيم نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام ، للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع.

وظهرت نادين نسيب نجيم، وهي تمسك هاتفها من شرفة منزلها لتصور لحظات الانفجار الأولى الذي ضرب مرفأ بيروت، لتفاجأ بعدها بالانفجار الثاني الذي جاء أقوى وأشد وحطم واجهة منزلها، لتتعالى صرختها من شدة الهلع بعدما سقط هاتفها على الأرض.

وعلقت الفنانة نادين نسيب نجيم، على الفيديو قائلة: «اللحظة المشؤومة ! كنت ماسكة التلفون وصرخت هل قد كنت قريبة بشكر الله الف مرة انه بعدني عايشة».

ويذكر أن انفجار مرفأ بيروت، أحدث ضجة في أول أغسطس الماضي، وتسبب في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.