تراند اليوم : " أم هارون" تتعافي من كورونا وتبدأ العلاج من السرطان

غادرت الفنانة العمانية فخرية خميس المستشفى، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19″، عقب شهر كامل من إصابتها بالفيروس ومعاناتها من أعراضه، وسط تشخيص إصابتها بسرطان الثدي أيضًا بذات التوقيت.

وقالت فخرية خميس، في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، الجمعة، إنها غادرت المستشفى منذ 3 أيام وتقضي فترة نقاهة في المنزل.

ونوهت بأن عائلتها تعافت أيضًا من الفيروس بعدما أصيبوا جميعهم، لافتة إلى أنها كانت من أكثر من عانوا من الفيروس كونها مصابة بالربو.

وأوضحت الفنانة العمانية أنها تعاني من توابع فيروس كورونا، حيث تسبب في ترسبات على الرئة بوجود آلام فيها، إضافة إلى أن طريقة سيرها على قدميها أصبحت بطيئة.

وطالبت فخرية خميس جمهورها بأن يأخذوا حيطتهم من هذا الفيروس وتوابعه، كونه فيروسا لا يستهان به.

وقالت: ”ديروا بالكم الصحة حلوة.. إن لبدنك عليك حقا.. اسمعوا كلام اللجان.. صار عليهم لوود كبير“.

Advertisements

وأوضحت أنه لا يوجد تعمد من أحد أن ينقل الإصابة للآخر، مردفة أن هناك الكثيرين لديهم أمراض مزمنة وتأخر علاجهم بسبب كورونا، فضلًا عن من رحلوا من المصابين، إضافة إلى أن البعض ما زال يعاني، وهي واحدة منهم.

وعن مرضها بسرطان الثدي، قالت إنها ستبدأ رحلة علاجها في الرابع من أكتوبر المقبل، حيث تحصل على العلاج الكيماوي، مبينة أن الأطباء حددوا لها جرعتين كون ”الورم“ يرتكز في منطقة واحدة.

وتابعت فخرية خميس أن هناك خطة من الأطباء لاجتيازها المرحلة الصعبة، كون الورم من الدرجة الثانية.

وتمنت ألا يصاب أحد بمرضها، وأضافت أنها غادرت المستشفى منذ 3 أيام، معقبة: ”صارلي 22 يوما ما شفت أولادي، وأغلب العائلة صار عندها كورونا ومرت عليهم الأعراض واجتازوها لكنهم تعبوا“.

يذكر أن آخر أعمال ”فخرية خميس“ هو مشاركتها في المسلسل الكويتي ”أم هارون”، من بطولة حياة الفهد، ونخبة من الممثلين في الخليج، وعُرض خلال شهر رمضان الماضي.