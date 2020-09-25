تصدر الفنانة الشابة "مي فخري"، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، مساء اليوم الجمعة، بعد نشرها صور لها بالحجاب على موقع الصور الشهير " إنستجرام".
وعلقت مي فخري، على صورتها قائلة:" الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيهكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم الثبات".
ويشار إلى أن مي فخري، كانت قد أعلنت منذ فترة، رغبتها في ارتداء الحجاب، ورفض العديد من الأدوار التي تعرض عليها.
وشاركت الفنانة الشابة، في مسلسل "أفراح إبليس" الجزء الثاني، بطولة جمال سليمان ومحمود عبدالمغني وصابرين ومنة فضالي وإيمان العاصي وأحمد صفوت وكمال أبورية ومحمود الجندي وعفاف رشاد وهنادي مهنا، تامر ضيائي ونادية رشاد وضياء الميرغني وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج لؤي عبدالله.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة الحجاب.. مي فخري تتصدر الأكثر بحثًا بجوجل مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.