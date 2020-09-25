نشرت الإعلامية ريا آبي راشد مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "ريا" في الفيديو برفقة إبنتها أثناء وجودها في إحدى الفنادق السياحية لحضور حفل زفاف احد اصدقائها. لحضور حفل زفاف احد اصدقائها. Advertisements شاهد الفيديو .. ويذكر أن ريا أبي راشد هي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003، وهي تقوم بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز جوت تالنت إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر منذ عام 2010 ، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين. بي سي منذ عام 2003، وهي تقوم بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز جوت تالنت إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر منذ عام 2010 ، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. ريا آبي راشد برفقة ابنتها خلال عطلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.