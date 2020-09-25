صور.. محمد رمضان يجهز لمسلسل "موسى"

يستعد النجم محمد رمضان هذه الفترة للتحضير لأحدث أعماله الدرامية الجديدة، وهو مسلسل "موسى"، والتي سيظهر من خلالها في الماراثون الرمضاني المقبل 2021.
التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معلقاً، قائلًا: "جمعة مباركة وموفقة علينا جميعًا جلسات عمل موسى رمضان 2021 المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن انتاج سينرجي".
ونشر "رمضان" صورة من التحضيرات التي جمعته بمخرج ومؤلف العمل، عبر حسابه الرسمي على موقع
وأوضحت الصورة أن رمضان قد تسلم 15
يذكر أن النجم محمد رمضان شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه ومشاركه البطولة كلا من أحمد زاهر ونور ومحمد علاء وريم سامي وروجينا وعدد آخر من النجوم والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.
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