بدون فلتر .. ندين نجيم تنشر صورة للجروح التي تركها الانفجار على وجهها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2020 9:51 مساءً

كما معظم أهالي بيروت تأذت النجة اللبنانية ندين نجيم جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت العنبر 12 في 4 آب والذي دخلت نجيم إثره المستشفى وأجرت عدة عمليات لوجهها كما تعرض منزلها لدمار كبير على غرار الآلاف من اللبنانيين، وكانت نجيم قد أعلنت من المستشفى عن نيتها الهجرة من لبنان.

وشاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، اليوم الجمعة، صورا تبين ما فعله انفجار مرفأ بيروت في وجهها.

وتوضح الصور التي شاركتها الممثلة اللبنانية عبر حسابها على موقع “إنستغرام” عن وجود جرح كبير أسفل عينها اليسرى، وذلك نتيجة تطاير زجاج منزلها على وجهها. وقت حدوث الانفجار.

وعلقت نادين نجيم مع الصور: “لا يوجد فلتر إنه أنا.. شكرا يا رب على كل شيء وأنا ممتنة كتير وإيجابية كتير وبعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله لأنه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتب لنا عمر”.

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كانت نادين نجيم قد روت أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب انفجار مرفأ بيروت، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.

وقالت الفنانة اللبنانية: “أشكر ربي أولا، لأنه رجع وخلقني وأعطاني عمر جديد”.

من ناحية أخرى، تحل نادين نجيم غدا السبت ضيفة أولى حلقات الموسم الثالث من البرنامج الحواري “قعدة رجالة”، المذاع على فضائية “أو إس إن” المشفرة.

وتشهد الحلقة المذاعة على أول ظهور تلفزيوني لنادين نجيم بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

والبرنامج من تقديم الفنان المصري خالد سليم والفنان اللبناني نيكولا معوض والفنان السوري قيس الشيخ نجيب.