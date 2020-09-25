رآها في حلمه.. 18 مليون دولار داخل جدار منزل “إسكوبار” وقعت بيد ابن أخيه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - “بابلو إسكوبار” الذي أشغل العالم خلال حياته بتهريبه للمخدرات وبقتل آلاف الأشخاص لتحقيق أحلامه، حيث أنه بدأ من لا شيء ليصبح بعد فترة من الزمن المهرّب الأول في العالم.

لكنه ورغم عمله الإجرامي، فإنه اكتسب شعبيةً كبيرةً من خلال رعايته للمشاريع الخيرية ونوادي كرة القدم، لكن هذه الشعبية الجارفة تدمرت وانقلب الرأي العام عليه، بسبب قيادته لحملة إرهابية أسفرت عن مقتل الآلاف، قبل أن يُقتل على يد الشرطة الكولومبية في ديسمبر/كانون الأول 1993.

اليوم عاد اسم إسكوبار للظهور مجدداً وبطريقة غريبة، حيث نشرت صحيفة The Independent البريطانية تقريراً عن ابن شقيق إمبراطور المخدرات الكولومبي الذي قال إنه عثر على 18 مليون دولار نقداً داخل جدارٍ في أحد منازل عمه.

لم يكن حجم المبلغ الذي عثر عليه ابن الأخ هو مثيراً، بقدر إثارة الطريقة التي وصل إليها للنقود، إذ ادعى نيكولاس إسكوبار أن جاءته “رؤيا” أخبرته تحديداً أين يبحث عن هذه الأموال في الشقة التي يعيش فيها بمدينة ميديلين.

نيكولاس قال لوسائل الإعلام الكولومبية إن تلك لم تكن المرة الأولى التي يجد فيها نقوداً في مخابئ عمه، إذ خبَّأ نقوداً كثيرة أثناء هروبه من الاعتقال فيما عثر أيضاً على قلمٍ ذهبي، وهواتف تعمل من خلال الاتصال بالقمر الصناعي، وآلة كاتبة، ولفافة فيلم وأخبر نيكولاس محطة Red+ Noticias التلفزيونية الكولومبية: في كلِّ مرةٍ جلس في غرفة الطعام ونظر إلى موقف السيارات، رأى رجلاً يدخل المكان ويختفي، مضيفاً أن الرائحة كانت مُزعِجةً للغاية؛ أسوأ 100 مرة من أيِّ شيءٍ تعفَّن بعد موته.

إسكوبار، الذي يعيش في الشقة منذ خمسة أعوام، قال إن بعض النقود تالفةٌ وغير قابلة للاستخدام. وروى أنه كان يرافق عمه في رحلاته، وأنه خُطِفَ ذات مرةٍ وتعرَّضَ للتعذيب على يد رجالٍ كانوا يبحثون عن عمه.

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وقضى إسكوبار، العم، عقوداً يحارب الحكومة الكولومبية لتجنُّب تسليمه إلى الولايات المتحدة، وقُتِلَ في النهاية في تبادلٍ لإطلاق النار مع الشرطة في 1993.

كما أسَّسَ إرهابي المخدرات إمبراطوريته بمدينة ميديلين في نهاية السبعينيات، وبحلول الثمانينيات كان يُخرِّب 80% من الكوكايين الذي يُباع في الولايات المتحدة.

إسكوبار، الشهير باسم “ملك الكوكايين”، أصبح أحد أغنى الرجال في العالم، وحصدت أعماله عائداتٍ تُقدَّر بـ420 مليون دولار في الأسبوع، وبينما من المستحيل التحقُّق من ثروة إسكوبار، بسبب طبيعة أموال المخدرات نفسها، تذهب التقديرات إلى ما يصل إلى 30 مليار دولار.

إسكوبار كان مُدرَجاً في قائمة مجلة Forbes للمليارديرات الدوليين لسبع سنوات على التوالي، من 1987 إلى 1993.

فيما صنف عام 1989 سابع أغنى رجلٍ في العالم. وألقت السلطات القبض على إسكوبار، الذي يشتهر أيضاً باسم “إل باترون”، في العام 1991، وأُودِعَ في سجنٍ مُصمَّمٍ له حيث يمكنه اختيار النزلاء، واستمرَّ في إدارة عمليات هذا السجن.

ويُقدِّر مسؤولون أن إمبراطورية إسكوبار كانت وراء 5 آلاف حالة قتل في الفترة بين 1989 و1993 وحدها.