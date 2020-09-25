هجوم ميسي على إدارة برشلونة مستمر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

شن نجم برشلونة ليونيل ميسي هجوماً عنيفاً جديداً على مجلس إدارة ناديه، لا سيما في ما يتعلق بالطريقة التي تخلى فيها عن زميله الأوروغواياني لويس سواريز المنتقل رسمياً الى اتلتيكو مدريد الاربعاء.

وقال ميسي الذي هدد بترك النادي الكاتالوني قبل ان يعدل عن قراره على “انستغرام” في رسالة وداعية لسواريز الجمعة: “كان جديرا بهم ان يقولوا لك وداعا على قدر ما تستحق كونك احد افضل اللاعبين في تاريخ النادي، وليس القيام بطردك كما فعلوا. لكن في الحقيقة وكما هي الامور، لم يعد شيء يفاجئني”.

وكان الارجنتيني (33 عاما) أبلغ النادي في 25 آب الفائت أنه يرغب في الرحيل عنه قبل أن يعود عن قراره بعد أيام من التجاذبات.

واتخذ ميسي قرار البقاء في برشلونة لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المحكمة ضد نادي حياته، لكن من دون أن يخفف من حدة هجومه على رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، متهما إياه بعدم الالتزام بكلمته بشأن السماح له بالرحيل عن النادي مجانا في نهاية الموسم الماضي.

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وهي ليست المرة الاولى التي ينتقد فيها ميسي مجلس الادارة وتحديدا بارتوميو الذي يواجه ضغوطات متزايدة من قبل انصار النادي لاجراء انتخابات مبكرة.

ففي 30 آذار الماضي، رد ميسي على ادارة النادي التي انتقدت لاعبي الفريق الاول لعدم القيام بتقليص رواتبهم من اجل مساعدة النادي خلال الضائقة المالية التي يعيشها جراء فيروس كورونا وتوقف الدوري المحلي، منتقدا موقفها.

وفي شباط 2020، ألقى الفرنسي اريك أبيدال المدير الرياضي آنذاك اللوم على اللاعبين في مسألة إقالة المدرب ارنستو فالفيردي من منصبه قائلا “العديد من اللاعبين لم يكونوا راضين ولم يعملوا كثيرا”.

أثار ذلك رد فعل غاضب من ميسي الذي نادرا ما يتكلم في العلن بشأن أمور داخلية ونشر عبر حسابه على “انستغرام” منشورا دعا فيه ابيدال الى “تحمل مسؤولية قراراته” و”كشف الاسماء”.