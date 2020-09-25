تراند اليوم : تغيير إسم فيلم الخطة العامية لهذا الإسم – شاهد

كما أعلن قبل أيام الفنان علي ربيع عن تغيير اسم فيلمه “الخطة العامية”، كشف عن الاسم الجديد للفيلم.

طرح ربيع البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه على Instagram مكتوب عليه الاسم الجديد الذي أصبح “الخطة العايمة”، ظهر أبطال الفيلم على البوستر وهم غادة عادل وعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل.

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وكشف علي ربيع موعد عرض الفيلم الذي تحدد له يوم 6 أكتوبر المقبل ليطرح في السينمات، قائلا: “علي بركة الله البوستر الرسمي فيلم لخطة العايمة إخراج معتز التوني تأليف عبد الوهاب وكريم كيمز إنتاج شهد رمزي توزيع داخلي oscar توزيع خارجي الطاهر للإنتاج يوم 6 أكتوبر بجميع دور العرض في كل سينمات مصر والوطن العربي”.

يشار إلى أن الكاتب عمر طاهر علق على اسم الفيلم بعد نشر البوستر الدعائي الأول له، بسبب تطابق الاسم مع اسم عمل سبق وكتبه قبل 4 سنوات للفنان محمد هنيدي قائلا: “مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه”.

فيلم “الخطة العامية” بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.