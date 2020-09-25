تراند اليوم : مي فخري تفاجيء متابيعيها بإرتدائها الحجاب – إتفرج

فاجأت الفنانة مي فخري متابعيها بارتدائها الحجاب وابتعادها عن الفن.

ظهرت مي في صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على Instagram ترتدي الحجاب وكتبت داعية الله بالثبات.

كانت مي تنشر منذ فترة فيديوهات لها وهي تضع غطاء على رأسها، لكن كان يكشف جزءا من شعرها، وتحدثت أنها رفضت كل العروض التي تلقتها الفترة الماضية للتمثيل، موضحة أنها قررت الابتعاد.

وفي تعريفها بنفسها تكتب أنها كانت ممثلة وعارضة أزياء والآن مجرد إنسان أقل من العادي.

وحذفت مي كل صورها السابقة قبل ارتداء الحجاب واكتفت بالفيديوهات والصور التي تظهر بها بغطاء على رأسها.

Advertisements

‎ ‎

يشار إلى أن آخر أعمال مي فخري مشاركتها في مسلسل “أفراح إبليس” الجزء الثاني بطولة جمال سليمان ومحمود عبد المغني وصابرين ومنة فضالي وإيمان العاصي وأحمد صفوت وكمال أبو رية ومحمود الجندي وعفاف رشاد وهنادي مهنا، تامر ضيائي ونادية رشاد وضياء الميرغني وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج لؤي عبد الله.

مي فخري ممثلة وعارضة أزياء مصرية، بدأت حياتها موديل في الإعلانات ثم اتجهت للتمثيل شاركت في عدد من الأعمال منها “نصيبي وقسمتك 3” في حكاية “براد شاي” و”حكايات بنات 3″ وقدمت دور “فريدة النشار” في مسلسل “هبة رجل الغراب” بدلا من ريهام حجاج.