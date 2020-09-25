تراند اليوم : هتدخلي النار .. نجل منال سلامة يعطيها عبرة وعظة – فيديو

حكت الفنانة منال سلامة عن موقف صعب تعرضت له مع ابنها “علي” وهو طفل صغير بسبب خطبة الجمعة.

قالت في برنامجها “حلو الكلام مع منال” الذي يعرض عبر قناة “صدى البلد” إنها تعرضت لموقف غريب وابنها “علي” في سن الـ6 سنوات، وكان والده المخرج عادل أديب مسافرا، لذا طلبت من حارس العقار أن يأخذه معه ليصلي الجمعة في المسجد، وعندما عاد وجدته يبكي بشدة.

تابعت، موضحة أنها عندما سألته عن سبب بكائه قال “ماما أنتي هتدخلي النار؟” وحكى لها أن الشيخ قال إن الممثلين سيدخلون النار، فاحتضنته وقالت له ألا يخاف لأن الشيخ لا يعرف الممثلين جيدا، وأن هناك ممثل سيدخل الجنة وممثل سيدخل النار، وطبيب سيدخل الجنة وطبيب سيدخل النار، وأن النار والجنة لا ندخلها بحسب وظيفتنا.

أكملت، أنها التقت بشيخ الجامع وقالت له “أنا عاوزة الصك اللي دخلتنا بيه النار”، فاعتذر لها.