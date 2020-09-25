تراند اليوم : موسي القادم مع محمد رمضان – صور

يعقد الفنان محمد رمضان جلسات عمل مسلسله الجديد “موسى” الذي يخوض به السباق الرمضاني 2021.

نشر رمضان عبر حسابه على Instagram صورته مع ناصر عبد الرحمن والمخرج محمد سلامة، وظهر ممسكا بسيناريو المسلسل.

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كان محمد رمضان أعلن أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى” بعدما قرر تأجيل مسلسل “الإمبراطور” الذي كان سيجسد فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.

وكشف أنه سيبدأ التصوير نهاية أكتوبر المقبل لأنه العمل سيحتاج الكثير من المجهود ليطلع بالشكل الجيد المطلوب.

يشار إلى أن محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية “يا حبيبي” بالمشاركة مع ميتري جيمس وحققت نجاحا كبيرا جدًا ونسب مشاهدة عالية بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع YouTube.