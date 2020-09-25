تراند اليوم : بعد إصابتها بحروق في إنفجار مرفأ بيروت .. نادين نجيم تكشف عن وجهها – صور

خلال الأيام الماضية كانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم تشارك الجمهور بصور لها، وكانت تتلقى تعليقات أنها تستخدم “فلتر” ليغير شكلها.

قررت نادين نشر صورة جديدة لها عبر حسابها على Instagram كشفت فيها عن الجروح الموجودة في وجهها نتيجة حادث تفجير مرفأ بيروت الذي أصيبت فيه.

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كتبت نادين موضحة أنها لم تغير شكلها باستخدام أي “فلتر”، وأنها ممتنة لكل شيء قائلة: “شكرا يا رب على كل شيء وأنا ممتنة كتير وإيجابية كتير وبعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله، أانه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتبلنا عمر”.

كانت نادين نجيم نشرت صورة لها من المستشفى بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس وظهرت نادين في الصورة تحتضن طفليها.

كان برنامج “ET بالعربي” أوضح في تقرير أن نادين تأثرت بالانفجار بسبب التصاقها باللوح الزجاجي لشرفة منزلها لحظة الانفجار ذاتها، مما أدى لتفاقم الإصابة للدرجة التي احتاجت على إثرها إلى 40 غرزة طبية، وانتثرت دمائها على حوائط المنزل.