تراند اليوم : فيديو .. هل خضع تامر حسني لعملية جراحية بوجهه ؟

انتشرت للفنان تامر حسني صور من جلسة تصوير خضع لها بداية الشهر الجاري، أثارت جدلا كبيرا.

ظهر حسني في الصورة بشكل أنحف، وكذلك وجهه ظهر منحوتا أكثر من ذي قبل خاصة منطقة الفك، وبدا البعض يتحدث عن إجرائه لعملية تجميل.

قال المصور الفوتوغرافي، محمد داخلي، الذي يتولى جلسة التصوير الخاصة بألبوم “خليك فولاذي” لتامر حسني، أن أي شخص يزيد وزنه أو ينقص، أويتم تصويره من زاوية مختلفة يظهر بشكل مختلف.

أضاف في لقاء مع برنامج TheInsider بالعربي موضحا أن تامر حسني خسر الكثير من وزنه الفترة الماضية من أجل “فورمة جديدة” لجسده، لذا ظهر بشكل مختلف في الصور.

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أكد أن تامر لم يجر أي تجميل، وأنه لم يقم بأي تعديلات على الصور ببرامج “الفوتوشوب” وأن صورة علاف الألبوم طبيعية ولم يحدث فيها أي تعديل.

يشار إلى أن تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد “مش أنا”، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب “حسن” تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته”.

فيلم “مش أنا” يشارك فى بطولته بجانب الفنان تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم انتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقي.