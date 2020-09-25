تراند اليوم : ملكة جمال .. ليلي علوي بجلسة تصوير بفستان أورنج قصير – إتفرج

خضعت الفنانة ليلى علوي لجلسة تصوير جديدة ودعت بها فصل الصيف.

جاءت جلسة التصوير بعدسة المصور خالد فضة الذي كشف عن الصور عبر حسابه على Faceook.

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أطلت ليلى في الصور بفستان صيفي قصير باللون البرتقالي، وارتدت قبعة بيضاء، والتقطت الصور بالقرب من البحر في الساحل الشمالي.

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يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن رمضان 2020، وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏”هي ‏ودافنشي” ‏الذي ‏عرض في ‏رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏”الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن”، وشاركها البطولة ‏منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله.‎