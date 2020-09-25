ضحايا الزهايمر يتنافسون على جائزة الأفضل في مهرجان "مالمو"

رنا صلاح الدين - اختارت إدارة مهرجان مالمو الفيلم المصرى أصفر للعرض فى مسابقته الرسمية الخاصة بالأفلام القصيرة فى شهر أكتوبر المقبل.

ويعد فيلم أصفر هو أول رؤية سينمائية جادة لقضية ضحايا مرض الزهايمر فى مصر البالغ عددهم قرابة النصف مليون رجل وامرأة.

ويقدم الفيلم عبر14 دقيقة، معاناة أحد هؤلاء الضحايا حيث يجسد محمد محمود شخصية الأب الذى أصبح عاجزا عن تذكر أى شيء حتى ابنته التى قامت بدورها بسنت شوقى.

وفقد الأب قدرته على تذكر حتى ابنته، رغم أنها الوحيدة التى ترعاه وتعد له طعامه كل يوم لكنه لم يعد يعرفها أو يتذكر أنها ابنته.

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وتعمد صناع الفيلم اختيار اللون الأصفر، اسما للعمل كدلالة على قسوة الظروف التى يعيشها مرضى الزهايمر، وكيف يفقدون ذاكرتهم وذبول مشاعرهم وحياتهم.

الفيلم كتبته راوية إسماعيل وتصوير هانى طلعت والموسيقى التصويرية لخالد كمار والمونتاج لباهر رشيد، فهو يعد تجربة الإخراج الأولى لماهيتاب أيوب.

فيلم اصفر