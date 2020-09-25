فيديو.. منة فضالي تحكي قصة "بدلة الرقص وضرب زاهر" في "زنزانة 7"

أبدت الفنانة المصرية منة فضالي سعادتها إزاء ردود الفعل التي تلقتها عن دورها في فيلم "زنزانة 7" في لقاء خاص مع ”الخليج 365”.

وقالت فضالي إن إيرادات الفيلم فاقت التوقعات رغم الالتزام بنسبة الحضور للجمهور 25% بسبب انتشار فيروس كورونا.





وتقدّم منة فضالي دور راقصة لأول مرة في مشوارها الفني في فيلم "زنزانة 7"، وقالت إنها رفضت ارتداء بدلة رقص، لكن المخرج إبرام نشأت أقنعها.

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لكنها واجهت صعوبة فيما يخص مقاسات بدل الرقص لأنها فقدت الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية.

وأضافت أنها اختارت بدل رقص غير مبتذلة لأنها ترفض تقديم أدوار الأغراء.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة حول عدد من عمليات السطو والسرقة وتنشأ قصة حب بين أحمد زاهر ومنة فضالي.

وعن أصعب مشاهدها، قالت فضالي إنها تعرضت للضرب من أحمد زاهر الذي تقمّص الشخصية ببراعة، مشيرة إلى أنها كادت تختنق في أحد المشاهد.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومايا نصرى ومنة فضالي وعبير صبري وإيهاب فهمي ومن إخراج إبرام نشأت.