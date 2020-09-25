الخليج 365الجمعة 2020/9/25 11:10 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت السلطات الأوكرانية، الجمعة، مقتل 22 شخصا في تحطم طائرة عسكرية قرب مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد.
وأصدرت القوات الجوية الأوكرانية، بيانا جاء فيه، أن "طائرة نقل عسكرية ضخمة تحطمت قرب مطار خاركيف، وكان على متنها طلاب من جامعة خاركيف الجوية".
وأضاف البيان: "أن الطائرة التي تحطمت مساء الجمعة خلال عملية الهبوط، كانت من طراز "إيه إن-26" وتابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك.
وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقطه أحد السكان المحليين احتراق الطائرة بعد اصطدامها بالأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 18 شخصًا وإصابة 2 آخرين في تحطم طائرة بالقرب من مدينة خاركيف شمال أوكرانيا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.