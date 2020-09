شكرا لقرائتكم خبر عن "نيك فيورى" قائد الأبطال الخارقين يعود من جديد بمسلسل على Disney+.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم العالمي صامويل جاكسون لتجسيد شخصيته الشهيرة "نيك فيوري" كقائد للأبطال الخارقين في سلسلة أفلام مارفل الشهيرة، فبعد أن شارك في عدد كبير من الأفلام مع الأفينجرز، قررت شبكة قنوات Disney+ إنتاج مسلسل يسرد قصة حياته وبداياته مع اختيار الأبطال الخارقين وسلسلة مغامراتهم فى إنقاذ كوكب الأرض.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي صامويل جاكسون سيقوم بتجسيد شخصيته الشهيرة "نيك فيوري" في مسلسل جديد سيعرض عبر شبكة قنوات ديزني، وسيقوم بكتابة المسلسل كايل برادستريت الذي شارك في كتابة بعض الاعمال السابقة لعالم مارفل.

وجسد جاكسون شخصيته الأولى فى فيلم Fury، وهو الرئيس الأحادي للوكالة الحكومية السرية SHIELD، في Marvel Cinematic Universe وهو يعود إلى مشهد ما في أول فيلم "Iron Man" في عام 2008، وقد ظهر في عدة أفلام داخل MCU منذ ذلك الحين، قام مؤخرًا بتصوير فيلم Fury في "Spider-Man: Far from Home" و "Avengers: Endgame" و "Captain Marvel".

كما لعب دور الشخصية في حلقتين من سلسلة ABC "Agents of S.H.I.E.L.D."، ويعد آخر مرة ظهر فيها فيوري كانت في مشهد ما بعد العودة في فيلم " Far From Home"، حيث كان على متن سفينة Skrull في مكان ما فى الفضاء.