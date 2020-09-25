هل ينجح محمد الشرنوبي في إعادة كليب “قلبي ارتاح” إلى “يوتيوب”؟

متابعة بتجــــــــــــرد: حالة من الغضب تنتاب الفنان محمد الشرنوبي بعد حجب موقع “يوتيوب” أغنيته الجديدة “قلبي ارتاح”، عقب مخاطبة المنتجة سارة الطباخ لإدارة الموقع، وإرسالها نسخة من العقد المبرم بينها وبين الشرنوبي، والتي تفيد بعدم أحقية الأخير في طرح أي أغنية بشكل منفصل عنها.

وأفادت بعض المصادر أن الشرنوبي بدأ التواصل مع إدارة “يوتيوب” لبحث الأزمة، ومحاولة إعادة طرح الأغنية بنفس عدد مشاهداتها التي كانت قد تجاوزت حاجز المليون مشاهدة.

وكانت الأغنية قد احتلت المركز الـ32 في تريند “يوتيوب” بعد 4 أيام من طرحها، وهي من كلمات محمد يسري، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع مصطفى الحلواني.