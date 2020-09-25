متابعة بتجــــــــــــرد: حالة من الغضب تنتاب الفنان محمد الشرنوبي بعد حجب موقع “يوتيوب” أغنيته الجديدة “قلبي ارتاح”، عقب مخاطبة المنتجة سارة الطباخ لإدارة الموقع، وإرسالها نسخة من العقد المبرم بينها وبين الشرنوبي، والتي تفيد بعدم أحقية الأخير في طرح أي أغنية بشكل منفصل عنها.
وأفادت بعض المصادر أن الشرنوبي بدأ التواصل مع إدارة “يوتيوب” لبحث الأزمة، ومحاولة إعادة طرح الأغنية بنفس عدد مشاهداتها التي كانت قد تجاوزت حاجز المليون مشاهدة.
وكانت الأغنية قد احتلت المركز الـ32 في تريند “يوتيوب” بعد 4 أيام من طرحها، وهي من كلمات محمد يسري، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع مصطفى الحلواني.
كانت هذه تفاصيل خبر هل ينجح محمد الشرنوبي في إعادة كليب “قلبي ارتاح” إلى “يوتيوب”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.