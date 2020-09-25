قائمة المتصدّرين في تصنيف الأشخاص الأكثر إثارة للإعجاب 2020

متابعة بتجـــــــــــرد: أصدرت مؤسسة يوجوف، اليوم الجمعة، نتائج دراسة استقصائية حول الرجال والنساء الأكثر إثارة للإعجاب حول العالم للعام الجاري، وذلك بناء على مقابلات مع 45 ألف شخص في 42 دولة.

وأفادت الدراسة بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل هما أكثر شخصين إثارة للإعجاب في العالم.

وأشارت مؤسسة «يوجوف» إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الرئيس الأمريكي السابق لأعلى تصنيف منذ إطلاق استطلاع «الأكثر إثارة للإعجاب في العالم في 2014».

وحل الملياردير بيل غيتس في المركز الثاني بين أكثر الأشخاص إثارة للإعجاب، بعد أن احتل المركز الأول العام الماضي.

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وجاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في المركز الثالث.

وما تزال ميشيل أوباما أكثر النساء إثارة للإعجاب في العالم، واحتلت الممثلة أنجلينا جولي المركز الثاني، والملكة البريطانية إليزابيث الثانية في المركز الثالث.

وفي العام الماضي، حلت المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في المركز الثاني، وأنجلينا جولي في المركز الثالث.