أويس مخللاتي ينضمّ الى الجزء الثاني من مسلسل “المنصّة”

متابعة بتجـــــــــــرد: انضم الممثل السوري أويس مخللاتي إلى طاقم نجوم الجزء الثاني من مسلسل “المنصّة”.

وأعلن الكاتب السوري هوزان عكو، كاتب مسلسل “المنصّة” الذي يعرض على شبكة “نتفليكس” العالمية أن هذا العمل الدرامي سيكون له جزء ثانٍ. وكشف أيضاً أن أويس مخللاتي سينضمّ الى الجزء الثاني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار حرب المعلومات والميديا، وتأثيرها على حياة البشر اليومية، وذلك في سلسلة من اﻷحداث في عدة بلدان من الشرق اﻷوسط.

جدير ذكره أن الجزء الأوّل من مسلسل “المنصّة” شارك في بطولته كل من مكسيم خليل، ومعتصم النهار، وسلوم حداد، وعبدالمحسن النمر، وسامر إسماعيل، ويارا قاسم.