تأجيل حفل عمرو دياب بالسعودية.. والجهة المنظمة تكشف السبب

الخليج 365الجمعة 2020/9/25 09:05 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة "بنش مارك" لتنظيم الحفلات، الجمعة، تأجيل حفل الفنان المصري عمرو دياب في السعودية، والذي كان مقرراً السبت 26 سبتمبر/أيلول، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً.
وذكرت الجهة المنظمة للحفل في بيان مقتضب على "فيسبوك"، أعاد الحساب الرسمي لعمرو دياب مشاركته: "حرصًا منّا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تليفزيونياً، فقد تقرر تأجيله لموعد قادم بإذن الله".
وطرح الفنان المصري الملقّب بـ"الهضبة"، مؤخراً، أغنية "أماكن السهر" التي تجاوز عدد مشاهداتها على "يوتيوب" حتى الآن 15 مليون مشاهدة.
وشهدت جميع المناطق على مستوى المملكة، الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول، احتفالات بالأعلام والهدايا والألعاب النارية ابتهاجا واحتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن سعودي وعربي.
وكانت الهيئة العامة للترفيه السعودية استعدت، منذ وقت مبكر، لإطلاق عدد من الفعاليات، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني الـ90 على الإطلاق.
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