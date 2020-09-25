استجواب ديبيكا بادوكون السبت بفضيحة مخدرات تشمل نجوم الهند

الخليج 365الجمعة 2020/9/25 08:26 م بتوقيت أبوظبي
تعيش الهند حالة من الصدمة في القطاع الفني بعد أن أكدت السلطات الهندية الجمعة، أن مجموعة من أبرز الممثلين تخضع لتحقيق واسع النطاق في قضية مخدرات.
ويحقق مسؤولون من مكتب مكافحة المخدرات في اتهامات تعاطي بعض الممثلين مواد مخدرة الشهر الماضي، مرتبطة بموت الممثل صاحب الشعبية سوشانت سينغ راجبوت، الذي عثر عليه ميتا في منزله في يونيو الماضي.
وذكرت وسائل إعلام هندية أن "المكتب سيستجوب الممثلة ديبيكا بادوكون، إحدى أشهر الممثلات في الهند السبت".
من جهتها، ذكرت قناة تلفزيونية محلية، أن "بادوكون (34 عاما)، شوهدت وهي تصل إلى مومباي في وقت متأخر الخميس قبيل استجوابها غدا السبت".
واستجوب المكتب عدة مشاهير بقطاع السينما هذا الأسبوع في مومباي، منهم منتجون ومديرو مواهب ومصمم أزياء.
وقال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون، إن "التحقيق يهدف للكشف عن أي صلة محتملة بين قطاع السينما وتجارة المخدرات".
وألقى مكتب مكافحة المخدرات القبض على الممثلة ريا تشاكرابورتي صديقة راجبوت في وقت سابق من الشهر الجاري، بتهمة الانتماء "إلى عصابة مخدرات"، وذلك وفقا لما ورد في نسخة من طلب إطلاق سراحها بكفالة.
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