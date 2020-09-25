الخليج 365الجمعة 2020/9/25 09:11 م بتوقيت أبوظبي
أدان رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الجمعة، التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، مؤكدا ضرورة وقفها.
وطالب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران باتخاذ تدابير جادة لإعادة بناء الثقة مع دول المنطقة عن طريق عدم التصعيد أو التدخل بشؤونهم الداخلية".
وعبر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن إدانة بلاده لجميع الهجمات التي تتعرض لها السعودية، مشددا على دعم الكويت "للإجراءات التي تتخذها السعودية لحفظ أمنها واستقرارها".
وجدد رئيس الوزراء الكويتي التأكيد على موقف بلاده الراسخ بأن "الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو الحوار الدبلوماسي"، ودعا إلى "ضرورة معالجة قضية خزان صافر".
وأشار إلى أن "الحل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الرجوع لطاولة المفاوضات".
كما جدد رئيس الوزراء الكويتي دعوته للأطراف الليبية بضرورة تغليب لغة الحوار، مؤكدا أنه "يتطلع لتسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الكويتي: ندين جميع الهجمات التي تتعرض لها السعودية وندعم حل الأزمة اليمنية دبلوماسيا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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