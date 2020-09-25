الشرطة الفرنسية: أحد المشتبه بهما في هجوم باريس باكستاني والآخر جزائري المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/9/25 08:37 م بتوقيت أبوظبي
كشفت الشرطة الفرنسية النقاب عن جنسية المشتبه بهما في عملية الطعن التي وقعت، الجمعة، قرب المبنى السابق للصحيفة الأسبوعية الفرنسية الساخرة شارلي إبيدو، وأسفرت عن إصابة شخصين.
وقال مصدر في شرطة العاصمة باريس إن أحد المشتبه بهما، واللذين اعتقلا بعد عملية الطعن، باكستاني والآخر جزائري.
وألقت الشرطة الفرنسية القبض على المشتبه بهما في تنفيذ عملية طعن استهدفت مواطنين قرب المكتب القديم لصحيفة "شارلي إيبدو".
ووفق إعلام محلي، جرى القبض على أحد المشتبه بهما على درج أوبرا الباستيل، ويحمل آثار دم على ثيابه، كما وضع الآخر في الحبس على ذمة التحقيق.
وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، إنها فتحت تحقيقا بشأن "محاولة اغتيال مرتبطة بعمل إرهابي" و"جمعية إرهابية إجرامية".
ويتزامن الهجوم الجديد، مع بدء المحاكمة التي تستمر حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني بشأن هجمات يناير/كانون الثاني 2015.
وبعد تعليق قصير للمحاكمة، استؤنفت الجلسة دون أن تذكر محكمة الجنايات الخاصة في باريس هذا الهجوم.
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