كيري واشنطن تخدع المعجبين بإعلان فيلم كاذب

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"الخليج 365" من بيروت: اتخذت الممثلة الأميركية كيري واشنطن نهجًا ذكيًا للاحتفال باليوم الوطني لتسجيل الناخبين.

حيث شاركت واشنطن على إنستغرام فيديو لها من مسلسها الناجح "فضيحة" Scandal لقبلة ساخنة بين شخصيتها في المسلسل أوليفيا بوب وفيتز غرانت رئيس اميركا في المسلسل، مع تعليق كتب عليه ببساطة ، "SCANDAL THE MOVIE. الرابط في السيرة الذاتية لمزيد من المعلومات ..."

بطبيعة الحال ، اندفع الآلاف من المعجبين للنقر على الرابط، ولكن بدلاً من المقطع الدعائي الكامل للفيلم الجديد، وجدوا انفسهم أمام صفحة تسجيل الناخبين "عندما نصوت جميعنا"، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى الوصول إلى المزيد من الناخبين المؤهلين وزيادة المشاركة في الإنتخابات المقبلة.

وتحت عبارة "سجّل نفسك للتصويت" ، تظهر صورة واشنطن جنبًا إلى جنب مع رسالة نصها ، "من مجلس مدرستك المحلي إلى مجلس الشيوخ ، من المهم التصويت في كل انتخابات. شكرًا لاتخاذ الخطوة الأولى. خذ بضع دقائق فقط و أكمل النموذج أدناه للبدء وللتأكد من سماع صوتك! "

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وقوبلت هذه الخطوة بردود فعل متباينة من المعجبين والمشاهير ، حيث أشاد كثر بالممثلة لاتباعها مثل هذا النهج الفريد (والرائع).

يذكر انه في يوليو الماضي ، عندما ظهرت واشنطن في برنامج The View ، تحدثت عن أهمية الانتخابات الرئاسية والمحلية.

وأوضحت: "علينا أن نتذكر أن التغيير يحدث على مستويات عديدة. أخشى أن الناس لا يشعرون بأن من يصوتون له كرئيس له تأثير هائل، ولكنها تحدثت كذلك عن اهمية التصويت للقضاة و [محامي المقاطعة] والعمدة ... وقادة مجلس إدارة المدرسة. الأشخاص الذين يتخذون قرارات فعلية يوميًا في المجتمع.