شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طاهر يهاجم صناع "الخطة العايمة" رغم تغيير اسمه: شغل تاجر عربيات مسروقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الكاتب عمر طاهر صناع فيلم "الخطة العايمة" مجدداً رغم تغيير اسمه الذى كان "الخطة العامية" وهو ما كان يعترض عليه بسبب موجود مشروع سينمائى معلن عنه يجمعه بالنجم محمد هنيدى ويحمل نفس الاسم، حيث كتب طاهر فى تغريدة جديدة على تويتر اليوم الجمعة فور طرح أفيش الفيلم بالاسم الجديد "صاحب القرار ف المشروع ده صعب يكون له علاقة بالفن ده شغل تاجر عربيات مسروقة كيّاد.. طب كنت سبته الخطة العامية بدل ما تضرب مفك ف عينك وعين الناس التانية".



عمر طاهر يهام صناع الخطة العايمة

وكان صناع الفيلم قد أعلنوا عن طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 6 أكتوبر المقبل، وذلك بعد تغيير اسمه إلى "الخطة العايمة" باستبدال حرفين فقط، حيث تم طرح الأفيش الرسمى بالاسم الجديد وذلك بعدما تم طرح نفس الأفيش باسم "الخطة العامية" قبل أسبوع، ليجدوا غضب من الكاتب عمر طاهر الذى أعلن عن وجود مشروع سينمائى معلن عنه يجمعه بالنجم محمد هنيدى ويحمل نفس الاسم.



الخطة العايمة

وكتب عمر طاهر على تويتر بعد طرح الأفيش الأول:" مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه"، أن مشروع فيلمه "الخطة العامية" كان معروف للجميع وكتبت عنه وسائل الإعلام كثيراً وهو ما جعل طاهر ويوضح هذه الأمور"، ليخرج على ربيع بطل الفيلم مباشرة ويؤكد على أن اسم الفيلم سيتم تغييره قريباً وهو ما حدث بالفعل.



تعليق عمر طاهر الاول

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى، وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك ويتم الاستعانة بشخصين مكفوفين للعملية، ومع تتابع الأحداث تقع العديد فى المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.