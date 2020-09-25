شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان فى صورة نادرة لها مع أخواتها كلوى وكيندال وكايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان متابعيها على موقع إنستجرام، من خلال حسابها الرسمي بصورة مع أخواتها، وعلقت عليها قائلة: "بيبيز"، حيث ظهر معها خلال الصورة كلوي، كيندال، وكايلي فى صورة واحدة بدا أنها التقطت قبل سنوات من الآن.

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كيم كارداشيان واخواتها

وكانت كيم كارداشيان قررت فى وقت سابق، تجميد حساباتها على فيس بوك وإنستجرام احتجاجا على انتشار الكراهية والمعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت كارداشيان في تغريدة على تويتر: "المعلومات المضللة التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير خطير على انتخاباتنا وتقوض ديمقراطيتنا".

وكانت كارداشيان قد انضمت إلى حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الربح" التي تضغط على فيس بوك لإزالة المنشورات التي تنضح بخطاب الكراهية.