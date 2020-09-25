شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعرض نجاح أغنيته الجديدة "يا حبيبى" بفيديو لجمهوره فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو يظهر من خلاله بعض من جمهوره في محافظة الإسكندرية، وهم يرقصون على أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، وكتب: "في إسكندرية النهاردة على أغنية يا حبيبي، ربنا يحفظكم ويحميكم".

وعلى جانب آخر، عقد المخرج محمد سلامة جلسات عمل مكثفة مع النجم محمد رمضان، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، خلال الفترة الحالية للاستعداد لتصوير مسلسل "موسى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، من إنتاج شركة سينرجى، حيث أجل المخرج محمد سلامة، هذه الجلسات من قبل بسبب انشغال محمد رمضان بتصوير كليبه الأخير "يا حبيبى" مع المغنى العالمى ميتر جيمس فى دبى.

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ونشر سلامة صورة جمعته مع رمضان وناصر عبد الرحمن، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "جلسات عمل مكثفة مع النجم محمد رمضان والسيناريست الكبير ناصر عبد الرحمن، إنتاج شركة سينرجى.. موسى غير أى حد".