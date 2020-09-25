شكرا لقرائتكم خبر عن "شوقنا وسيبت فراغ" كبير أبرز أعمال الملحن الراحل خليل مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، الملحن خليل مصطفى عن عمر 65 عاما، بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا بشكل كبير، إثر إصابته بمرض سرطان الغشاء البريتونى، وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لأحد مستشفيات العاصمة فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبى وبدأ فى تلقى العلاج، قبل أن يودع دنيانا.

للراحل خليل مصطفى ألحان عالقة بأذهان الجمهور إذ تعاون مع كبار المطربين فى الوطن العربى، ومن أبرز أعماله "سيبت فراغ كبير" و"شوقنا" مع الهضبة عمرو دياب، و"بينت الحب عليا" مع ميادة الحناوى، و"عنوان بيتنا" لعلى الحجار، و"السهرة تحلى" و"ولا تسوى دموع" مع مدحت صالح، و"الشمس الجريئة" لنجمة التسعينيات حنان، و"يعشق قمر" للنجم إيهاب توفيق.

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يذكر أن الملحن خليل مصطفى خضع قبل رحيله للعلاج الكيماوى، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء، وحالته كانت حرجة.

ونعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن خليل مصطفى، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.