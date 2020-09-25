شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم أمير المصرى LIMBO بمهرجان زيورخ بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان زيورخ في سويسرا، عرض فيلم النجم المصري أمير المصري LIMBO، ضمن فعالياته، حيث ينافس بالمسابقة الرسمية، وذلك يوم 28 سبتمبر الجاري.

الفيلم يدور حول عمر وهو شاب و موسيقي واعد من سورية لكنه عالق في جزيرة اسكتلندية نائية في انتظار مصير طلبه اللجوء وهو من سيناريو وإخراج بن شاروك.

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يشارك أمير المصري حاليا في فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker من إخراج جاى جاى أبرامز، والفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة في الفصل الأخير من ملحمة Skywalker.

وآخر مشاركات أمير المصري في مصر كان مسلسل "البرنسيسة بيسة"، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.