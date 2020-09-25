شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتزوج معز مسعود الفنانات؟ وسر علاقة كيم كاردشيان برانيا يوسف فى "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الزميل عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، منها كواليس ارتباط الداعية والمنتج معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، وسر ارتباطه المتكرر بالفنانات.

وتتطرق الحلقة أيضًا لتطورات أزمة الفنان محمد رمضان بالفنان أحمد الفيشاوى، بعد مهاجمة كل منهما للآخر، كذلك سر إغلاق نجمة تليفزيون الواقع لحساباتها على السوشيال ميديا وعلاقتها بالفنانة رانيا يوسف، والسر وراء رقصات فيفى عبده فى الساحل الشمالى.

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يذكر أن برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسن محمد، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.