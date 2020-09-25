شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تروج لأغنية من ألبومها الجديد بإطلالة تتماشى مع الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص الفنانة أصالة على الترويج لأغانى ألبومها الجديد من خلال نشرها لصور من آن لآخر عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وتحديداً موقع إنستجرام حيث نشرت مؤخراً صورة لها في إطلالة تتماشى مع كلمات الأغنية التي كتبتها في تعليقها على الصورة: "حبيبي غمض عيونك.. خيالى بيرسمك لوحة، كلمات: عبد الرحمن بن مساعد، ألحان: صادق الشاعر".



أصالة

وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستلسم"، طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

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ومن أغانى الألبوم "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

ويتضمن أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى"من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما يضم الألبوم أغانى "أنا معاك" من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، "بيان" من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "لا تستسلم" من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "غمض عيونك" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، "أنا عمرى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "اشتقت لك" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.