شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور ينتهى من تصوير "مواعيد العمر" ويهديها للشعب السعودى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد نور من تصوير أحدث أغانيه باللهجة الخليجية بعنوان "مواعيد العمر"، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة. ويعتبر هذه المرة الأولى التى يقوم فيها "نور" بالغناء باللهجة الخليجية، وقام بهذا العمل وإهدائه للشعب السعودي احتفالا معهم بالعيد الوطنى.









مواعيد العمر من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز وتوزيع محمد شفيق وماستر وهندسة صوتية ياسر أنور وإشراف فنى محمد علام ووليد توفيق وإدارة أعمال ميرا أمير وإخراج بتول عرفة.

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من ناحية أخرى طرح محمد نور مؤخرا أحدث كليباته "جانى فى ملعبى" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة، وتقول الأغنية "جانى فى ملعبى .. جميل ونبي.. عينه فضحاه.. ويدارى لى بقى قمر من السما لوحة مجسمة". كما طرح أحدث أغانيه، التى قام بتلحينها، ومن كلمات الفنان أحمد السقا فى أولى تجاربه الاحترافية فى كتابة الأغانى وتوزيع محمد علام، "مالك يا ترى" وتخطت الأغنية نسب مشاهدة عالية.









كان المطرب محمد نور قد طرح العام الماضى ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".