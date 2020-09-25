شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون من Cute لمشاغبة فى فيلمها الجديد Enola Holmes "ًصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب النجمة العالمية ميلي بوبي براون شخصية جديدة في فيلمها Enola Holmes الذي طرح أول أمس عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، فبعد ان تألقت النجمة صاحبة الـ 16 عاماً في مسلسلها الشهير Stranger Things، نجحت في تقمص شخصية الفتاة المشاغبة في الفيلم الجديد وهو ما لفت الأنظار اليها بشكل كبير.

وشاركت النجمة صاحبة الـ 16 عاما متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو من كواليس تصويرها لفيلمها الجديد Enola Holmes، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وظهرت بوبي براون وهي تتدرب على القتال والمراوغة بشكل كبير لتجسد شخصيتها الجديدة بشكل ناجح.

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الفيلم يدور فى إطار دراما وتشويق، في إنجلترا بـ عام 1884، حيث يكون العالم على حافة التغيير، في صباح عيد ميلادها السادس عشر، تستيقظ إينولا هولمز (ميلي بوبي براون)، لتجد أن والدتها (هيلينا بونهام كارتر) اختفت، تاركة وراءها مجموعة غريبة من الهدايا ولكن لا يوجد دليل واضح حول مكان ذهابها أو لماذا، بعد طفولة شجاعة، وجدت إينولا نفسها فجأة تحت رعاية شقيقيها شيرلوك (هنري كافيل) وميكروفت (سام كلافلين)، ويحاول كلاهما إرسالها إلى مدرسة للسيدات الشابات.