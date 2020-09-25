شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين ناعيا الملحن خليل مصطفى: فنان عظيم وسيرته جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشاعر الغنائى تامر حسين، الملحن خليل مصطفى، الذى توفى اليوم الجمعة متأثرا بإصابته بمرض السرطان اللعين، حيث نشر صورة جمعتها، عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "البقاء لله.. وفاة الملحن الكبير أستاذ خليل مصطفى، الله يرحمك ويغفر لك، كان فنان عظيم وإنسان محترم وسيرته جميلة".





وكان الشاعر الغنائى فوزى إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، كشف تفاصيل إصابة الملحن حليل مصطفى بمرض السرطان، حيث أكد أن الأخير مصاب بسرطان الغشاء البريتونى وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لأحد المستشفى بالقاهرة فى 21 من شهر سبتمبر الجارى، وخضع للإشراف الطبى وبدأ فى تلقى العلاج.

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وأضاف فوزى إبراهيم: "خضع خليل مصطفى للعلاج الكيماوى، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء، وحالته حرجة وليست مستقرة"، مشيرًا إلى الملحن الكبير ما زال فى الرعاية المركزة، وطلب من كل أصدقائه الدعاء له لتخطى تلك المحنة المرضية الصعبة التى يمر بها.

يذكر أن خليل مصطفى عضو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات المهمة منها "شوقنا" و"سبت فراغ كبير" و"مش جديد" مع الهضبة عمرو دياب و"لا تسوى دموع" للفنان مدحت صالح، و"الشمس الجريئة" للفنانة حنان وغيرها من الأغانى.