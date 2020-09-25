شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك فى أحدث صورتين سيلفى لها والهدف إظهار مانيكير القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية سلمي حايك متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام صورة جديدة لها التقطتها لنفسها على طريقة السيلفي، حيث حرصت من خلالها على إظهار لون المانيكير في قدمها بطريقتها الخاصة، حينما علقت على الصورة قائلة: "تلك ليست صورة سيلفى التقطتها لى، ولكني أردت فقط إظهار ما أمتلكه في قدمي"، وذلك في إشارة إلى ما تميزت به أصابعها.



سلمي حايك

وكانت النجمة سلمي حايك ظهرت فى أحدث صورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث شاركت متابعيها بصورة تبرز وجود شعر أبيض في رأسها، وصفته في تعليق على الصورة كتبت فيه: "الشعر الأبيض شعر الحكمة"، وكانت النجمة العالمية حرصت على الاحتفال بوصول عدد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام لـ 16 مليون متابع، حيث نشرت مقطع فيديو قصير وهي تمسك تورتة وبها رقم 16 في إشارة الى عدد متابعيها، لتوجه رسالة شكر لهم على متابعتهم لها على مدار الفترة الماضية.

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سلمى حايك فى صورة جديدة لها

كما سبق واحتفلت سلمى حايك، فى وقت سابق من الشهر الجاري بعيد ميلاد ابنتها فالنتينا، ونشرت صورة لها مع طفلتها، عبر حسابها موقع إنستجرام، معلقة: "لم أرغب أبدًا فى وجود شخص ما بقدر ما تمنيت أن تدخل حياتى.. نشكرك على حضورك قبل ثلاثة عشر عامًا فى يوم مثل اليوم.. يوم السلام لإلقاء الضوء على حياتنا.. أنت أعظم معلم لى، أعظم فرح وأعظم أملي.. أحببتك قبل ولادتك وسأحبك إلى الأبد.. عيد ميلاد سعيد يا نجمي الساطع".

كما شاركت سلمى حايك متابعيها وجمهورها، منذ ايام بصورة لها من إحدى مغامراتها الاستكشافية في الطبيعة فوق أحد الجبال الشاهقة، تزامناً مع حرائق الغابات التي تشهدها ولاية كاليفورنيا وولاية أوريجون في أمريكا، للدعوة لتوقف تلك الكارثة التي تسببت في تدمير عدد كبير من الأشجار وتهجير الحيوانات، وظهرت حايك صاحبة الـ 54 عاماً، في الصورة التي نشرتها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تخوض إحدى رحلاتها الاستكشافية في الطبيعة فوق أحد الجبال، وطالبت بالدعاء لتوقف الحرائق الضخمة في كاليفورنيا وواشنطن.