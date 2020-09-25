شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الملحن خليل مصطفى عن عمر 65 عاما وجمعية المؤلفين والملحنين تنعى الراحل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا الملحن خليل مصطفى بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا بشكل كبير، حيث أعلن الشاعر فوزى إبراهيم على صفحته فيس بوك عن وفاته. ونعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن خليل مصطفى، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.
وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
الراحل قدم خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأغنيات التي خلدت اسمه في سماء الفن المصري والعربي من بينها شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد وخالصين وأهو ليل وعدى للفنان عمرو دياب، ولا تسوع دموع للفنان مدحت صالح، والشمس الجريئة للفنانة حنان.
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