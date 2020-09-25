غادة رجب تنشر صورة من العرض الخاص لفيلم "السادات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة غادة رجب صورة من العرض الخاص لفيلم "السادات"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر في الصورة الفنانة ميرفت أمين، الفنانة منى زكي، علقت غادة رجب: "العرض الخاص لفيلم السادات، صورة غالية على قلبي أوي مع أجمل وأقرب الناس ليا".
فيلم "السادات" إنتاج 2001، بطولة الراحل أحمد زكي، ميرفت أمين، منى زكي، يوسف فوزي، تأليف أحمد بهجت، إخراج محمد خان.
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