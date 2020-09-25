وفاة ملحن شهير بعد تدهور حالته الصحية بسبب السرطان.. غنى له عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن خليل مصطفى، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان

خليل كان قد أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات، تعاون فيها مع كبار نجوم الأغنية.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الراحل قدم خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الأغنيات التي خلدت اسمه في سماء الفن المصري والعربي، من بينها "شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد وخالصين وأهو ليل وعدى" للفنان عمرو دياب، "ولا تسوع دموع" للفنان مدحت صالح، و"الشمس الجريئة" للفنانة حنان.