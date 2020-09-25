صور- أحدث ظهور لابنة عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نور في الصور بملابس أنيقة، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "جنا"، "كنزي"، "عبدالله".

من ناحية أخرى، طرح الهضبة مؤخرًا فيديو كليب أحدث أغنياته "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.