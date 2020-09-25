ليلى علوي تخضع لجلسة تصوير على البحر ومنى زكي تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة ليلى علوي لجلسىة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "علوي" في الصور بإطلالة صيفية من أمام البحر، لاقت الصور إعجاب متابعيها. وعلقت الفنانة منى زكي على الصور :"جميلة". من ناحية أخرى تنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، ولم يحدد صناع العمل حتى الآن موعد طرح الفيلم، ويشاركها البطولة زينة

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