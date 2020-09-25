محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وأوضحت الصور ظهور بعض آثار الجروح على وجهها، بعد إصابتها في انفجار بيروت.
علقت "نجيم" على الصور: "شكرًا يا رب على كل شيء، وأنا ممتنة كتير وإيجابية كتير، بعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله، لأنه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتب لنا عمر".
يذكر أن نادين نسيب نجيم، خضعت مؤخرا لعملية جراحية على خلفية إصابتها فى انفجار مرفأ بيروت، وخلف سقوط الجرحى والقتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم تنشر صورًا لها بعد انفجار بيروت :"شكرًا يارب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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