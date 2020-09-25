أول تعليق من أنغام بعد حفلها باليوم الوطني السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

حرصت الفنانة أنغام، على التعليق على حفلها الغنائي الذي أحيته مساء أمس الخميس، بالمملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

ونشرت أنغام، صورة لها من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "همة حتى القمة.. سعدت بالاحتفال معكم باليوم الوطني السعودي".

قدمت أنغام، لجمهورها عدد من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدي وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جدا"، وغيرها من الأغاني التي يعشقها جمهورها.

يذكر أن، أنغام شاركها في الحفل الغنائي، في اليوم الوطني السعودي الـ90، الفنان تامر عاشور.