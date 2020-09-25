محمد حماقي ساخرًا:"ما رضتش اتقل في الأكل عشان الحفلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد حماقي صورًا له، خلال تواجده في المملكة العربية السعودية، برفقة أحد أصدقائه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

علق حماقي على الصور :"من منزل حبيبي محمد زكي بيت الكرم يا رب دايماً عامر ويحفظك ويحفظ عائلتك الكريمه ويحفظ حبيبنا عمو زكي اللي هرب بسرعه ومارضيش ياكل".

Advertisements

أضاف حماقي :"وطبعاً زي مانتوا شايفين كده مارضيتش اتقل في الاكل قوي علشان الحفلة".

ومن المقرر أن يحيي محمد حماقي حفل غنائي في جدة، اليوم، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حماقي كان "هو ده حبيبي"، التي احتلت المراكز الأولى على تطبيق أنغامي في العديد من الدول العربية.