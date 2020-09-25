في كواليس الباطنية .. خلاف بين نادية الجندي وأحمد زكي

صرحت النجمة الكبيرة نادية الجندي إنها تعبت كثيراً في بداية حياتها الفنية، و شعور ت عندما يكون الفنان موهوبا ولا يجد فرصة، لذا حرصت على دعم الفنانين في بداياتهم.

وأضافت "الجندي": خلال استضافتها في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، والذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنها اكتشفت نجوما منهم الراحل أحمد زكي ومحمود حميدة وياسر جلال وحنان ترك.

وعن عملها مع الفنان أحمد زكي والخلاف الذي حدث خلال تصوير فيلم "الباطنية" قالت إن زكي كان يعيد المشاهد كثيرا لأنه كان يشعر أن الآداء سيكون

أفضل، وكان مضطربا بسبب صعوبة الشخصية، لكن المنتج محمد مختار، زوجها، أنزعج من هذا الأمر، لأن في هذا الوقت كان التصوير على شرائط وفكرة إعادة المشهد تكلف كثيرا.

وحدث خلاف في موقع التصوير عندما قال مختار "جبت وجه جديد علشان يكلفني أكتر"، انزعج أحمد زكي وظل يؤكد "بكرا تشوفوا هبقى إيه".

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وقالت نادية أن هذا ما حدث وأصبح أحمد زكي نجما كبيرا، موضحة أن دور "سفروت" الذي قدمه في الفيلم حقق نجاحا

كبيرا.

وأكدت نادية خلال اللقاء أنها وأحمد زكي أصبحا أصدقاء حتى أنها دعته في العرض الخاص لفيلم "رغبة متوحشة" وجلس بجانبها وقال لها "أنتي عاملة دور يُدرس، أنتي مش عاملة دور أنتي عاملة حالة تدرس، وبقولك هتاخدي جوايز السينما المصرية السنة دي" موضحة أنها بعد ذلك حصلت على تكريم في جمعية الفيلم والتقت بزكي الذي حصل هو الآخر على تكريم عن دوره في دوره في "أيام السادات" ووقتها قال لها "مش قولتلك الدور ده هيبقى بصمة في حياتك".

يذكر أن فيلم "الباطنية" إنتاج عام 1980 ومن بطولة نادية الجندي ومحمود ياسين وأحمد زكي وفريد شوقي وفاروق الفيشاوي، تأليف إسناعيل ولي الدين وسيناريو وحوار مصطفى محرم وإخراج حسام الدين مصطفى.