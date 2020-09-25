اليوم.. أحمد عفت وريهام عبد الحكيم يحييان حفلا بدار الأوبرا

يستعد نجوم دار الأوبرا المصرية، لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم الجمعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.
ومن المقرر أن يقام الحفل في تمامالساعة الثامنة مساء، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، ويحيي الحفل كلاً من المطربة ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان، أحمد عفت، وعازف الكمان مصطفى عبدالنبي.
ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أغنيات الزمن الجميل الحديث ومنها: "الأطلال، ولسه فاكر، ولعبة الأيام، وليلى نهاري، ومغرم صبابة، وبتبص لي كده ليه، وكعب الغزال، وبيني وبينك ايه، وجبار، والأسمراني وغيرها".
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