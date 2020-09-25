علي عبدالخالق يكشف أسرارًا تعرض لأول مرة عن فيلم الكيف

كشف المخرج علي عبدالخالق أسرارًا ومعلومات عن فيلم الكيف تُعرض لأول مرة على قناة "ريفيو توثيقي" على يوتيوب.

قال عبدالخالق إن كتابة فيلم الكيف استغرقت 3 شهور، موضحًا أنه حقق إيرادات جيدة وقت عرضه في السينمات.

وأضاف لقناة "ريفيو توثيقي" أن الفيلم حقق نجاحًا أكبر في القاهرة والإسكندرية عن الأقاليم.



كما أوضح أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز عندما عُرض

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عليه الفيلم أعجب بدور الدكتور صلاح الذي قام به يحيي الفخراني أكثر من دور "مزجانجي"، لذا فكر عبدالخالق أن يعرض الدور على الزعيم عادل إمام، لكن بعد ذلك اقتنع عبدالعزيز بالدور.



وأكد أن الجمهور أحب اللغة المستخدمة في الفيلم لأنها شبيهة بلغة الشارع.

وقال عبدالخالق إنه بعد الانتهاء من مونتاج الفيلم وجده حوالي 3 ساعات، موضحًا أنه حذف من الفيلم حوالي ساعة، قائلا: "لا يمكن أن يشعر أحد بذلك".

وأضاف: "للأسف الساعة دي اترمت.. رغم أن أحد الموزعين طلب هذه الساعة بعد ذلك لعمل عرض ثاني بشكل جديد للفيلم".

يذكر أن "ريفيو توثيقي" قناة على "يوتيوب" يقدم حلقاتها المخرج الشاب بيتر صمويل، وهو عبارة عن تحليل وتوثيق كواليس الأفلام المميزة من خلال لقاءات مع صناعها والاعتماد عليهم في سرد الحكايات.

